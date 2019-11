Bayern-Star Thomas Müller lobt Trainer Hansi Flick und stichelt gegen den BVB: "Herrlich, wenn sie kommen"

"Kompliment an die Mannschaft. Das, was Hansi uns in den letzten Tagen einschleifen wollte, haben wir sehr gut umgesetzt. Wir waren von Anfang an mutig", meinte der Routinier, der begrüßen dürfte, dass Flick von Klubchef Karl-Heinz Rummenigge "bis auf Weiteres" zum Chefcoach gemacht wurde: "Heute war es natürlich ein fulminantes Spiel, auch die Partie gegen Piräus hat mir schon gut gefallen." Allerdings fügte der 30-Jährige auch hinzu, dass Vergleiche zum letzten Spiel unter Kovac (1:5 bei Eintracht Frankfurt) unlauter wären.