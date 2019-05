Vor Titel-Finale gegen den BVB: So viel Meister steckt im FC Bayern

Im geheimen Abschlusstraining arbeitete der FC Bayern an den letzten Details für den mit Spannung erwarteten finalen Spieltag der Bundesliga. Trainer Niko Kovac will gegen Eintracht Frankfurt auf Sieg spielen lassen, ein Unentschieden zieht der 47-Jährige nicht in Betracht, wenngleich das für die Schale reichen sollte. An der nötigen Erfahrung im finalen Titelkampf mangelt es den Bayern ohnehin nicht. Das Team des Rekordmeisters ist gespickt von wahren "Trophäenjägern" und Titelsammlern.