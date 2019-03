Dietmar Hamann: Bei Leroy Sane, Sadio Mane und Mohamed Salah hat die Bundesliga ihre Chance verpasst

Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann fordert von den deutschen Klubs ein besseres Auge beim Scouting potenzieller Einkäufe und mehr Mut auf dem Transfermarkt. Nach Einschätzung des 45-Jährigen hätte allen voran der FC Bayern im Werben um die heutigen Liverpool-Topstars Sadio Mane und Mohamed Salah eine Chance gehabt - zumindest vor deren großen Durchbruch. "Liverpools Mane spielte in Salzburg, er wäre sicher lieber nach München als zu Southampton; Salah stürmte in Basel. Da muss die Bundesliga das jeweilige Potenzial erkennen", sagte Hamann dem Kicker.

Mane war im Sommer 2014 für 23 Millionen Euro von RB Salzburg zum FC Southampton gewechselt, bevor er zwei Jahre später für 41 Millionen zu den "Reds" weiterzog. Salah absolvierte nach seinem Abgang vom FC Basel im Winter gar eine kleine Tingeltour durch Europa. Für 16,5 Millionen vom FC Chelsea verpflichtet, wurde der Stürmer von den Londonern auf Leihbasis an den AC Florenz und AS Rom weitergereicht. Die italienische Hauptstadt-Klub verpflichtete ihn 2016 schließlich fest (15 Millionen Ablöse) und gab den Ägypter ein Jahre später für 42 Millionen an Liverpool ab.

Klopp wollte Mane und Salah zum BVB holen

Kurios: Der heutige Liverpool-Trainer Jürgen Klopp war eigenen Angaben zufolge schon zu seinen Zeiten als BVB-Coach an dem Duo dran, verpflichtete am Ende aber weder Mane noch Salah. Über ein Treffen mit Mane 2014 sagte der 51-Jährige zuletzt: "Ich habe ein paar Fehler in meinem Leben gemacht und einer meiner größten Fehler jemals war, dass ich Sadio nicht geholt habe, als ich in Dortmund war. Ich habe mit ihm gesprochen. Ich war mir danach nicht sicher, aber das war wirklich meine Schuld." Bei Salah war Klopp schlicht zu spät: "Als ich sagte, lasst ihn uns holen, war er schon bei Chelsea."