Bericht: FC Bayern und BVB an Transfer von Sturm-Talent Adam Hlozek von Sparta Prag interessiert

In der Bundesliga duellieren sich Tabellenführer FC Bayern München (46 Punkte) und Verfolger Borussia Dortmund (40 Punkte) einmal mehr um den deutschen Meistertitel. Nun könnten sich die beiden Dauer-Kontrahenten auch auf dem Transfermarkt in die Quere kommen. Wie die Bild berichtet, haben sowohl die Münchener als auch der BVB Sturm-Talent Adam Hlozek von Sparta Prag ins Visier genommen. Dem Bericht zufolge hätten beide Klubs Interesse, den 19-Jährigen in die deutsche Eliteliga zu lotsen. Anzeige

Demnach habe sich Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic bereits intensiv mit dem 12-maligen tschechischen Nationalspieler auseinandergesetzt. Beim Klub von der Isar müsste er sich jedoch vorerst wohl hinter Weltfußballer Robert Lewandowski einordnen. Beim BVB sei Hlozek indes als Alternative vorgesehen, sollte sich Top-Torjäger Erling Haaland gegen einen Verbleib bei den Westfalen über den Sommer hinaus entscheiden. Ein Pluspunkt für die Borussia – so heißt es weiter – könnte die gute Verbindung zum ehemaligen BVB-Star und aktuellen Sportdirektor von Sparta Prag, Tomas Rosicky, sein. So oder so wäre aber eine Ablöse von rund 25 Millionen Euro für den Youngster fällig.