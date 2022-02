FC Bayern, BVB und Co. in Play-offs? Klub-Bosse gespalten, Fans lehnen Format ab

"Play-offs wären in der Bundesliga ein Kulturbruch“, hatte der frühere DFL-Chef Christian Seifert 2020 gesagt und damit die Diskussion um einen neuen Spielmodus in Deutschlands Eliteliga weit weggeschoben. Nun hat Seifert seit Jahresbeginn aber nicht mehr das Sagen bei der Deutschen Fußball Liga GmbH (DFL) und mit der neuen Vorsitzenden der Geschäftsführung, Donata Hopfen, scheint auch dieser "Kulturbruch“ nicht mehr ganz so weit weg. "Es gibt für mich keine heiligen Kühe“, sagte sie der Bild am Sonntag, womit sie einer älteren Debatte Brandbeschleuniger lieferte. Anzeige

Die zentralen Fragen: Wie wird die Meisterschaft wieder spannend? Braucht die Bundesliga einen neuen Modus? Können nur Play-offs die Dominanz des FC Bayern brechen? Hopfen scheint in diesen Fragen empfänglicher für Innovationen als ihr Vorgänger. "Wenn uns Play-offs helfen, dann reden wir über Play-offs“, öffnete sie Befürwortern die Tür. Und diese kommen nicht nur aus dem Lager der Abgehängten. Für Oliver Kahn ergebe es "Sinn, so einen Gedanken durchzuspielen. Wir beim FC Bayern sind für neue Ideen immer offen“, sagte der Vorstandschef des Rekordmeisters dem Kicker und bezeichnete den Play-off-Gedanken als "spannend“.

BVB-Boss Watzke: "Keine Denkverbote"

Hans-Joachim Watzke, der mit dem BVB ein vermeintlicher Profiteur eines neuen Modus wäre, gab zwar an, "nie ein Freund“ von Play-offs gewesen zu sein, dennoch sprach auch der Dortmunder Geschäftsführer sich nun dafür aus, dass es "keine grundsätzlichen Denkverbote“ mehr geben sollte. Auch wenn sich die Schwergewichte der Branche der Thematik nicht mehr verschließen, sei das ligaweite Stimmungsbild – noch – ein anderes. So berichtet der Kicker von einem "massiven Widerstand“ der Mehrheit der Klubs. Widerstand ist zudem aus einer Richtung zu erwarten, die zumindest in der Diskussion um coronabedingte Zuschauerbeschränkungen von allen Beteiligten immer wieder als unverzichtbarer Teil des Fußball-Geschäfts angepriesen wurde: die Fans.



In einer SPORTBUZZER-Umfrage stimmten über 67 Prozent der Befragten dafür, alles so zu belassen, wie es ist. Etwa 33 Prozent glaubten, dass Play-offs für Spannung sorgen würden. "Es ist bezeichnend, dass über ein neues Spielformat gesprochen wird, anstatt die tatsächlichen Pro­ble­me anzugehen, die zu einem fehlenden Wettbewerb an der Spitze führen“, kritisierte das Fanbündnis Unsere Kurve gegenüber der dpa das Vorpreschen von Hopfen und forderte eine gleichmäßigere Verteilung der TV-Gelder, die Einführung eines nationalen Financial Fairplays und die Deckelung von Gehältern.

Wie könnten die Play-offs aussehen?

Doch sollten DFL und Co. ungeachtet des Gegenwindes die Diskussion weiterführen, drängt sich die nächste Frage auf. Wie würden Play-offs aussehen? Ein K.-o.-System der ersten acht Teams nach Vorbild der US-Profisportligen? Beispiele aus anderen europäischen Ligen gibt es nur bedingt. In Belgien spielen die besten sechs der regulären Saison mit halbierter Punktzahl noch mal eine Meisterrunde mit Hin- und Rückspiel im Ligensystem aus. In der zweiten englischen Liga spielen die Klubs auf Platz drei bis sechs den dritten Aufsteiger in die Premier League aus.