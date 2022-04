Bayern gegen BVB auf dem Sprung zum Titel: Welchen Wert hat das Top-Spiel der Bundesliga noch?

Es gab schon spannendere Konstellationen bei Spielen zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund. Das Champions-League-Finale 2013 etwa, oder einige Duelle, die später den Verlauf der Meisterschaft entscheidend geprägt haben. Vor dem Aufeinandertreffen am Samstag fällt es selbst dem größten Zweifler schwer zu glauben, dass der BVB den Münchenern den zehnten Titel in Serie noch streitig machen kann – unabhängig vom Ausgang des deutschen Klassikers am Samstag (18.30 Uhr, live mit Sky Ticket/Anzeige).

Anzeige