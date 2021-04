Bayern und BVB vor den Rückspielen in der Champions League: Thomas Helmer macht den Chancen-Check

Doch alles läuft beim deutschen Königsklassen-Duo nicht rund. Bei den Bayern sorgt der Machtkampf zwischen Trainer Hansi Flick und Sportvorstand Hasan Salihamidzic für ein unangenehmes Störfeuer. So oder so sei die Partie beim französischen Serienmeister eine "sehr sehr schwere Aufgabe", erklärt Ex-Bayern-Profi Thomas Helmer in der SPORT BUZZER-Schalte. Auch beim BVB gibt es Nebengeräusche: Der Wirbel um einen möglichen Weggang von Top-Torjäger Erling Haaland sorgt für Unruhe. Helmers Meinung dazu und alles Weitere seht ihr hier im Video!

Dass bei der Borussia hinsichtlich der Personalie des norwegischen Angreifers noch vor dem Saisonende Ruhe einkehrt, hält Helmer für ausgeschlossen. "Das Thema Haaland wird den BVB auf jeden Fall bis zum Saisonende beschäftigen. Viel wird davon abhängen, ob sie die doch noch den vierten Platz erreichen, was sehr schwierig wird", so der 55-Jährige. Für das Duell mit Manchester City sieht er den BVB aber in keiner ausweglosen Situation. "Ich traue ihnen auch gegen den vermeintlichen Top-Favorit der Champions League zu, weiterzukommen", so Helmer.