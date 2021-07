Bayern, BVB und Co. in der Vorbereitung: Der Sommer-Fahrplan der Bundesliga-Klubs

Die Verschnaufpause nach der Europameisterschaft ist kurz. Schon am 6. August beginnt für die Bundesliga-Klubs mit der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals die Pflichtspielphase. Eine Woche später, am 13. August, wird mit dem Duell zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Bayern die neue Bundesliga-Spielzeit eingeläutet. Spätestens bis dahin wollen die 18 Vertreter aus Deutschlands Belétage unterstützt durch Trainingslager und Testspiele in Topform sein. Doch wo verbringen die Bayern, RB Leipzig und Co. ihre Sommervorbereitung? Gegen welche Teams testen die Bundesligisten? Der SPORTBUZZER gibt einen Überblick über die Pläne der Erstliga-Vereine.

Anzeige