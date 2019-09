Wunschspieler Callum Hudson-Odoi erklärt: Deshalb habe ich dem FC Bayern abgesagt

Roque Santa Cruz, Bastian Schweinsteiger, Mario Götze: Was wurde aus den ehemaligen Spielern vom FC Bayern? Der SPORT BUZZER zeigt 50 Ex-Profis der Münchner – und was sie jetzt machen. ©

FC Bayern bot mehr als 30 Millionen Euro für Hudson-Odoi

Hudson-Odoi schwärmt von Chelsea: "Tolles Gefühl, dass die Fans an dich glauben"

Ähnlich wie Abraham und Mount ist Hudson-Odoi bei Chelsea das uneingeschränkte Idol der Fans - auch ein Grund, warum er in London bleibt. "Es ist ein tolles Gefühl, weil es sich so anfühlt, als hätten die Fans den Glauben und das Selbstvertrauen in dich, dass sie wirklich wollen, dass du zurückkommst und deine Sache gut machst", betonte Hudson-Odoi. "Mir wärmt es das Herz, den Trainer und seinen Stab zu kennen und dann noch die Fans. Ich kann es kaum erwarten, jetzt zurückzukehren, wieder zu spielen und zu zeigen, was ich leisten kann."