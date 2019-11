Callum Hudson-Odoi erklärt Absage an den FC Bayern: "Die richtige Entscheidung getroffen"

Roque Santa Cruz, Bastian Schweinsteiger, Mario Götze: Was wurde aus den ehemaligen Spielern vom FC Bayern? Der SPORT BUZZER zeigt 50 Ex-Profis der Münchner – und was sie jetzt machen. ©

Lampard bewegte Hudson-Odoi zum Verbleib beim FC Chelsea

"Es gab Zeiten im vergangenen Jahr, da habe ich mich gelegentlich frustriert gefühlt. Ich wollte mehr spielen, denn ich liebe Fußball. Ich habe darüber nachgedacht: 'Was würde passieren, wenn ich das tun würde (zum FC Bayern zu wechseln, d. Red.)? Zur gleichen Zeit habe ich mir aber gedacht: 'Das ist der Klub, bei dem ich immer war und bei dem ich ein Schlüsselspieler werden will.' Ich habe die richtige Entscheidung getroffen, bei Chelsea zu bleiben."

FCB-Sportdirektor Salihamidzic im Januar: "Wollen Hudson-Odoi unbedingt verpflichten"

Das lag vor allem an Lampard. "Es gab aufmuntere Anzeichen, die man von einem Trainer hören will", sagte Hudson-Odoi, der bereits zwei Länderspiele für England absolviert hat. "Dass er an dich glaubt und dir auch vertraut." Er wolle jetzt weiter an sich arbeiten und Lampard davon überzeugen, ihm auch einen Stammplatz im Aufgebot der Londoner zu geben, betonte der Youngster.