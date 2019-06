Bericht: Chelsea lehnt Angebot des FC Bayern für Callum Hudson-Odoi ab

Der FC Bayern München beißt auf der Suche nach Neuzugängen weiter auf Granit. Nach dem wohl aussichtlosen Poker um Nationalspieler Leroy Sané ist der Rekordmeister auch mit einem neuen Anlauf beim zweiten Wunschspieler Callum Hudson-Odoi gescheitert. Wie die Bild berichtet, haben die Münchner eine neue Offerte für den derzeit verletzten 18-Jährigen abgeschickt. Die Antwort des FC Chelsea, aus dessen Jugend der schnelle Flügelspieler stammt: No, thanks! Eine Einigung bezüglich einer Vertragsverlängerung soll laut Daily Telegraph nur noch Formsache sein.

Hudson-Odoi steht beim FCB bereits seit Januar hoch im Kurs. Nachdem Sportdirektor Hasan Salihamidzic im Winter-Trainingslager in Katar in der Personalie vorgeprescht war, handelten sich die Münchner jedoch Absage um Absage der Londoner ein. Jetzt die nächste - obwohl der FCB 25 Millionen Euro für den Engländer geboten haben soll. Dabei hilft nicht, dass Chelsea bis 2020 aufgrund eines Transferembargos keine Spieler verpflichten darf und mit Eden Hazard gerade seinen Superstar an Real Madrid verkauft hat.