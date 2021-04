Flick-Zukunft, Transfers, Finanzen: Diese Folgen hätte das Champions-League-Aus für den FC Bayern

Thomas Müller holte weit aus, bemühte am Montagnachmittag an der Säbener Straße sogar die Evolutionsgeschichte der Menschheit. Um deren Existenz geht es dann doch nicht vor dem Viertelfinal-Rückspiel des FC Bayern München bei Paris Saint-Germain, wenngleich der Champions-League-Titelverteidiger nach dem 2:3 (1:2) im Hinspiel mit dem Rücken zur Wand steht. Auf jeden Fall erwartet Müller an diesem Dienstag im Prinzenpark (21 Uhr, Sky) "ein ganz, ganz enges Ding". Daher bediente sich der 31-Jährige mit Blick auf die bayerische Zwangsaufholjagd der Psychologie: "Wenn wir ein Tor in Führung sein sollten, dann ist es ganz menschlich, dass beim Gegner die Alarmglocken losgehen. Da können wir weit zurückgehen in der Evolution: Etwas zu verlieren, ist für einen Menschen ganz schlimm." Damit es für PSG am Ende der Partie heißt: Rien ne vas plus, nichts geht mehr.

