Prämien und Zuschauer-Gelder: Die finanziellen Folgen der Villarreal-Pleite für den FC Bayern

Die Saisoneinnahmen des Bundesliga-Krösus in der Königsklasse betragen 89,02 Millionen Euro allein an UEFA-Prämien. Dazu kommt noch ein zweistelliger Millionenbetrag aus dem sogenannten Marktpool, dessen fixe Höhe erst am Saisonende feststeht. Der Finalsieger am 28. Mai im Pariser Stade de France kassiert 20 Millionen Euro. Der unterlegene Finalist erhält 15,5 Millionen Euro.