Der FC Bayern in Noten: Die Einzelkritik zum Champions-League-Aus bei Paris Saint-Germain

Aus der Traum von der Titelverteidigung. Der FC Bayern ist im Viertelfinale der Champions League ausgeschieden. Nach dem 2:3 im Hinspiel reichte am Dienstagabend ein 1:0 (1:0)-Sieg bei Paris Saint-Germain nicht - am Ende scheiterte die Mannschaft von Trainer Hansi Flick an der Auswärtstorregel. Das eine Tor, das am Ende nicht genügte, erzielte Eric Maxim Choupo-Moting schon im ersten Durchgang (40.). Anzeige

Für den SPORTBUZZER hat sich Bayern-Reporter Patrick Strasser den Knaller in der Königsklasse zwischen PSG und FCB genauer angeschaut – und dabei einmal mehr beobachtet, wie sich Eric Maxim Choupo-Moting bei Bayern als Lewandowski-Ersatz geschlagen hat. In der rassigen Partie galt ein besonderes Augenmerk zudem Torhüter Manuel Neuer – der zumindest den Teilerfolg festhielt. Welche Bayern-Stars konnten sonst noch überzeugen? Die Noten findet ihr in der Galerie.

