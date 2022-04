"Trübt die gesamte Saisonbilanz": Diese Folgen hat das Bayern-Aus in der Champions League

Die Kränkung der Bayern-Seele durch das Schock-Aus in der Champions League archivierte der frustrierte Julian Nagelsmann unter den bittersten Momenten seiner bislang so steilen Trainer-Karriere. Aufgewühlt vom verpassten Einzug ins Halbfinale gegen den gemeinhin als spanischen "Dorfverein" stilisierten FC Villarreal wollte er offene Vertragsfragen etwa bei Weltfußballer Robert Lewandowski aber nicht als Ausrede gelten lassen. Nagelsmann versicherte, Lehren zu ziehen - was auch Vorstandschef Oliver Kahn am Morgen nach dem schmerzhaften K.o. ebenso wie eine intensive Aufarbeitung ankündigte.

