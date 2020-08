"Drama dahoam", Triumph von Wembley und Co.: So schlug sich der FC Bayern im Champions-League-Finale 

Ein Schritt ist es noch: Erstmals seit 2013 steht der FC Bayern München im Finale der Champions League. Und erst zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte kann die Mannschaft von Trainer Hansi Flick mit einem Sieg am Sonntag gegen Paris Saint-Germain (21.00 Uhr, ZDF, DAZN und Sky) das Triple aus Meisterschaft, DFB-Pokal und Königsklasse gewinnen. Mit den Franzosen um die Superstars Neymar und Kylian Mbappé wartet allerdings ein großer Gegner. Und die Vergangenheit zeigt, dass die Leistung der Bayern in einem Endspiel unberechenbar ist. Vor der Partie blickt der SPORTBUZZER zurück und zeigt, wie sich der FCB in den fünf Champions-League-Endspielen der Vereinsgeschichte geschlagen hat.

1998/99 – Spätes Drama: Manchester United - FC Bayern 2:1 (0:1)

Es gilt als eines der dramatischsten Finals, das die Königsklasse je gesehen hat: Die späte Finalniederlage des FC Bayern gegen Manchester United 1999 in Barcelona. Eigentlich geht es für die Bayern-Mannschaft von Trainer Ottmar Hitzfeld gut los. Bereits in der 6. Minute geht der deutsche Meister in Führung. Mario Basler verwandelt einen Freistoß direkt. Und für die längste Zeit brennt der Hitzfeld-Elf auch nichts mehr an. Dann allerdings kommt die "Fergie-Time", die berüchtigten letzten Minuten einer Partie, in denen United unter Trainer Sir Alex Ferguson Wunderdinge vollbringen konnte. Und so auch gegen die Bayern: In der ersten Minute der Nachspielzeit stellt Teddy Sheringham das Spiel nach einer Ecke von David Beckham erst auf Gleichstand. Dann – wieder nach einer Beckham-Ecke – dreht der heutige ManUnited-Trainer Ole Gunnar Solskjaer die Partie in der letzten Minute sogar noch. Die Bayern sind am Boden, United feiert das Triple. Und nach dem verrückten Hergang der Schlussminuten fiel Trainer Ferguson nur noch eines ein: "Football, bloody hell!" – Fußball, verdammte Hölle.

2000/01 – Das Warten hat ein Ende: FC Bayern - FC Valencia 1:1 n.V. (1:1, 0:1), 5:4 i. E.

Zwei Jahre nach der späten Schmach gegen United klappt es endlich mit dem ersehnten ersten Titel im großen Europapokal seit dem Landesmeister-Titel 1976. Im Mailänder Giuseppe-Meazza-Stadion treffen die Münchner, immer noch von Ottmar Hitzfeld trainiert, auf den FC Valencia. Für den Titel muss der FCB aber lange kämpfen: Erst im Elfmeterschießen gewinnen die Bayern die Oberhand über die Spanier, weil der "Titan" Oliver Kahn drei Elfmeter hält. Und zunächst beginnt die Partie mit einem neuerlichen Schock: In der 3. Minute gerät man durch einen Handelfmeter von Gaizka Mendieta in Rückstand. In der 7. Minute verpasst Mehmet Scholl noch den direkten Gegenschlag und verschießt einen Foulelfmeter. Doch nach der Pause – bei Strafstoß Nummer drei – stellt Kapitän Stefan Effenberg auf Gleichstand. Einen Sieger sucht die Partie in den 120 Minuten trotzdem vergeblich. Erst Kahns Glanztaten im Elfmeterschießen lassen die Bayern jubeln. Trainer Hitzfeld wird nach seinem Triumph mit dem BVB 1997 der erste Trainer, der den Henkelpott mit zwei Teams gewinnt.

2009/10 – Triple verpasst: FC Bayern - Inter Mailand 0:2 (0:1)

Nach dem Sieg gegen Valencia dauert es beinahe zehn Jahre, bis es wieder eine Bayern-Mannschaft ins Finale schafft. Erst unter dem Reformer auf der Trainerbank, Louis van Gaal, ist es 2010 wieder so weit. Und die junge Bayern-Mannschaft, gespickt mit Eigengewächsen wie Holger Badstuber und Thomas Müller, hat die Gelegenheit, Historisches zu schaffen: Noch keiner deutschen Mannschaft war es zuvor gelungen, das Triple aus Meisterschaft, Pokal und Champions League zu gewinnen. Die Hausaufgaben in den ersten beiden Wettbewerben hat der Bundesliga-Riese gemacht. Doch im Finale im Madrider Santiago Bernabeu ist Gegner Inter Mailand eine Nummer zu groß. Die unangenehm zu bespielende Mannschaft von Trainer José Mourinho macht den Bayern das Leben schwer – und kontert blitzgefährlich. Zwei Tore vom Argentinier Diego Milito (35., 70.) machten letztlich den Unterschied.

2011/12 – Das "Finale Dahoam": FC Bayern - FC Chelsea 1:1 n.V. (1:1, 0:0), 3:4 i. E.

Für eine gereifte Bayern-Mannschaft, die inzwischen von Jupp Heynckes trainiert wird, ist im Mai 2012 eigentlich alles angerichtet: Souverän ist man bis ins Finale eingezogen – das auch noch in der heimischen Allianz Arena stattfindet. Doch das "Finale Dahoam" löst bei den Bayern-Anhängern und Verantwortlichen bis heute Schauer aus. Denn bitterer hätte das Finale gegen den FC Chelsea kaum laufen können. Die Bayern-Offensive um Arjen Robben und Franck Ribery beißt sich an den defensiv eingestellten Londonern lange die Zähne aus. Dann allerdings, kurz vor Schluss, sorgt Thomas Müller per Kopfball in der 85. Minute für das 1:0 und die vermeintliche Entscheidung. Doch auch Chelsea hatte noch einen Lucky Punch im Köcher: Ebenfalls per Kopfball unterbricht Didier Drogba die schon angelaufenen Feierlichkeiten. Auch in der Verlängerung sind die Gastgeber die spielbestimmende Mannschaft – und bekommen früh die Gelegenheit zur Führung. Nach einem Foul an Ribery im Strafraum, gibt es Elfmeter. Der wohl überragende Spieler der Bayern-Saison, Arjen Robben, läuft an, vergibt aber gegen Petr Cech – und leitet das Unheil damit endgültig ein. Das Spiel geht ins Elfmeterschießen. Auf Bayern-Seiten verwandeln die ersten drei Schützen – darunter Torhüter Neuer – souverän. Juan Mata verschießt den ersten Blues-Versuch. Dann aber vergeben sowohl Ivica Olic als auch Bastian Schweinsteiger und das Münchener Trauma ist perfekt. Als Mahnung guckt sich Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge die Partie noch heute einmal jährlich an.

2012/13 – Die Triple-Saison: Borussia Dortmund - FC Bayern 1:2 (0:0)

Man will sich nicht ausmalen, wieviel schwerer die Schmach vom "Finale Dahoam" wiegen würde, wenn Jupp Heynckes und Co. im Folgejahr nicht die Möglichkeit bekommen hätte, die Tragödie auszubessern. Im ersten deutsch-deutschen Finale der Champions-League-Historie gegen Borussia Dortmund im Londoner Wembley-Stadion ist ähnlich viel Dramatik drin, wie eigentlich in jedem Finale mit den Bayern.

