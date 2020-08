Kommentar zum Viertelfinal-Einzug: Der FC Bayern ist bereit für den großen Coup in der Champions League

Niklas Süle brachte es nach dem Viertelfinal-Einzug auf den Punkt. Kurz und knapp antwortete der Verteidiger auf die Frage von Sky-Reporter Patrick Wasserziehr, ob Bayern in diesem Jahr die Champions League gewinne: "Ja!" Der vor Selbstvertrauen platzende Rückkehrer Süle ist aber nur ein Mosaiksteinchen, das zeigt, warum dieser Traum tatsächlich in Erfüllung gehen könnte. Klar war das Achtelfinale gegen den FC Chelsea längst gelaufen, bevor das Rückspiel am Samstagabend nach der monatelangen Coronapause angepfiffen wurde. Und dennoch war es mehr als eindrücklich, was die Münchner auf den Platz zauberten, wie sie das englische Topteam - zuletzt in der Premier League in starker Form - in alle Einzelteile zerlegten, allen voran mit einem überragenden Robert Lewandowski.