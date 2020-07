Bericht: FC Bayern absolviert Testspiel in der Allianz Arena vor Restart der Champions League

Die "Mission Triple" startet für den FC Bayern München auf dem Platz wohl bereits am 31. Juli mit einem Testspiel. Das berichtet die "tz". Der deutsche Meister und DFB-Pokalsieger wolle demnach vor dem Achtelfinal-Rückspiel gegen den FC Chelsea (8. August) der dann wiederaufgenommenen Champions-League-Saison Spielpraxis sammeln. Der Testspiel-Gegner des FC Bayern steht dem Bericht zufolge noch nicht fest, die Partie soll aber sicher in der Allianz Arena stattfinden - wie beim Duell gegen Chelsea gut eine Woche später im gleichen Stadion und beim Königsklassen-Turnier (12. bis 23. August) in Lissabon werden keine Fans im Stadion erlaubt sein.

Mögliche Gegner könnten die beiden deutschen Europa-League-Teilnehmer Bayer Leverkusen oder Eintracht Frankfurt sein. Der dritte Europa-League-Achtelfinalist aus der Bundesliga, der VfL Wolfsburg, tritt bereits am 30. Juli bei RB Leipzig an, das sich bereits für das Viertelfinale der Champions League qualifiziert hatte.

FC Bayern hat in der Champions League eine schwere Auslosung erwischt

Der Sommer-Fahrplan des Rekordmeisters wird damit immer konkreter: Nach einem knapp zweiwöchigen Urlaub fällt für die Bayern-Stars am 20. Juli mit einem Corona-Test der Startschuss für die Vorbereitung auf die Champions League. Nach einer ersten Cyber-Trainingseinheit geht es drei Tage später (23. Juli) nach weiteren Corona-Tests mit Kleingruppentraining weiter. Am 26. Juli an soll laut Verein das Teamtraining gestartet werden. Die Neuzugänge Leroy Sané, der in dieser Woche bereits erste Einheiten absolvierte, Tanguy Nianzou Kouassi (Paris Saint-Germain) und Alexander Nübel (FC Schalke) sollen dann integriert werden. Alle drei sind allerdings nicht spielberechtigt für das Königsklassen-Turnier.

