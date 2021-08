"Mehr als nur Tradition": FC Bayern stellt neues Champions-League-Trikot vor - Hommage an die Heimat

"Bayern – das größte Dorf der Welt" – so beginnt der Werbefilm zur Vorstellung des neuen Champions-League -Trikots des FC Bayern München , bei dem die ländliche Region des flächengrößten Bundeslandes mit der Landeshauptstadt München (1,5 Millionen Einwohner) verbunden werden soll. "Hier ist alles ein bisschen", sagt Alphonso Davies zu Beginn des Videos. "Hier sind Tradition und Fortschritt kein Widerspruch", hört man danach eine Frau sagen. Zu sehen ist währenddessen eine Frau, die in traditioneller Tracht im Wald steht, dann eine Frau, die mit dem Skateboard durch die U-Bahn-Station fährt. Das Schloss Neuschwanstein, dann die Allianz Arena. Gegensätze, die in Bayern nebeneinander funktionieren – so lautet die Botschaft. Die Bayern werden das neue Trikot erstmals heute Abend (20.30 Uhr, Sky und Sat.1) im Supercup gegen den BVB tragen.

Im weiteren Verlauf werben Manuel Neuer und Leon Goretzka mit der Regenbogenfahne für Toleranz. "Dieser Ort, diese Menschen, dieser Verein, diese Geschichte ... das gab es nicht umsonst", erklärt der Erzähler. "Nein", entgegnet Serge Gnabry, "das ist alles harte Arbeit". Thomas Müller schließt, in der Kabine sitzend, an: "Du musst wissen, warum du so hart arbeitest." In der Vereinsmeldung zeigt Müller sich begeistert über den neuen Dress: "Mir als waschechtem Bayer gefällt dieser Look natürlich besonders gut", so der 1989 in Weilheim in Oberbayern geborene Offensivspieler über das Shirt, das in der Basisversion preislich bei 89,95 Euro liegt. "Ich liebe die Berge, ich liebe meine Heimat, und ich finde es schön, dass wir dieses spezielle Lebensgefühl, das wir hier bei uns haben, mit diesem Trikot in der ganzen Welt anschaulich machen können.“

In den sozialen Netzwerken fallen die Reaktionen durchwachsen aus: