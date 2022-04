FC Bayern nach Champions-League-Aus unter Schock - Thomas Müller bricht Analyse ab

Mit leeren Blicken und den Händen in den Hüften standen die Stars des FC Bayern auf dem Platz. Mit großer Fassungslosigkeit kreisten die Blick von Thomas Müller & Co. über die Zuschauertribünen der sich leerenden Allianz Arena. Es sollte ein großer Abend für die Münchner werden. Er endete mit einem Schock . Mit dem Tor von Robert Lewandowski (52.) hatte man zumindest das 0:1 aus dem Viertelfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Villarreal ausgeglichen, der Traum vom Königsklassen-Coup lebte. Zwei Minuten vor dem Ende der Partie war damit Schluss. Samuel Chukwueze schloss einen Konter der Spanier erfolgreich ab und versetzte den Münchnern den Knockout.

Müller mühte sich nach dem Spiel sichtlich, seine Gedanken zu sortieren und die Enttäuschung in Worte zu fassen. Es gelang ihm nicht ganz. "Dass das Spiel hier und heute 1:1 ausgeht, hat der Spielverlauf nicht hergegeben. Jetzt stehen wir da. Heute ist es sehr schwierig. Diese Niederlage zu akzeptieren, ähm ja - da weiß ich auch nicht, was ich sagen soll", sagte der Nationalspieler bei Amazon Prime und brach seine Analyse mitten im Satz ab. Müller wusste nicht so recht, wie ihm und seinen Kollegen kurz zuvor geschehen war. Tatsächlich hatten die Bayern eigentlich alles im Griff, dominierten und drängten. Das Problem: Zu selten wurden die Aktionen in der Offensive wirklich zwingend.