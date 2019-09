Vor Bayern-Duell gegen Tottenham: Gnabry und Kovac warnen vor Spurs-Star Harry Kane

Im Champions-League-Spiel des FC Bayern München bei Tottenham Hotspur treffen am Dienstag die Top-Teams der Gruppe B aufeinander. Bayern-Coach Nico Kovac erklärte am Montag vor der Partie: "Wir müssen es versuchen, den Gegner mehr als 60 Minuten zu dominieren. 90 werden nicht möglich sein, aber wir müssen es länger schaffen." Ein besonderer Faktor in der Partie sei der Stürmer-Star der Spurs, Harry Kane. "Was er jede Woche in der Premier League zeigt, ist sensationell. Es gibt nichts, was er nicht kann. Er gehört mit Lewandowski zu den besten der Welt", so Kovac. Eine ähnliche Einschätzung vom ehemaligen Premier-League-Spieler Serge Gnabry: "Er wird sicherlich gefährlich sein. Wir müssen versuchen ihn zu stoppen und Robert Lewandowski in gute Positionen bringen."