FC Bayern nach Chaos-Reise zur Klub-WM in Katar gelandet - Hoeneß wütet: "Ein Skandal"

Die Nacht im Flieger in Berlin und ein ungeplanter Zwischenstopp in München: Der Trip des FC Bayern München zur Klub-WM in Katar (alle Spiele live und kostenlos bei Bild.de) hat mit einer chaotischen Anreise begonnen und bei Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß für gehörigen Frust gesorgt. Statt am Samstagmorgen in Doha zu landen, hob der Flieger erst um 9.15 Uhr auf dem Flughafen der bayrischen Landeshauptstadt ab. Die Crew hatte ausgetauscht werden müssen, dem vorausgegangen war eine über siebenstündige Wartezeit in Berlin. So kam der Triple-Sieger der Vorsaison erst am Samstagnachmittag in Katar an. Mannschaft und Betreuer mussten sich zunächst einem Corona-Test am Flughafen unterziehen, wie der Verein mitteilte. Danach ging es ins Hotel. Bis zur Vorlage eines negativen Testergebnisses durften die Spieler ihre Zimmer nicht verlassen.

