Bayern-Aufstellung gegen FC Chelsea fix: Thomas Müller zurück in der Startelf – Coutinho auf der Bank

Wenn der FC Bayern München am Dienstagabend in London gegen den FC Chelsea spielt (21 Uhr/hier im Liveticker verfolgen), ist das auch das erste Mal seit dem Champions-League-Finale 2012 in München, dass beide Vereine im Rahmen der Champions League wieder gegeneinander spielen. Mit Manuel Neuer, Thomas Müller und Jérôme Boateng sind am Dienstag drei Spieler bei den Bayern dabei, die beim "Finale dahoam" auf dem Rasen standen.