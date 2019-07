FC Bayern verpflichtet Chelsea-Talente Jamal Musiala und Bright Akwo Arrey-Mbi

"Es war eine Ehre" - So reagieren Ribéry, Müller und Co. auf das Karriere-Ende von Robben

Musiala soll zunächst in der U17 von Miroslav Klose zum Einsatz kommen. Der 16-jährige Offensivspieler spielte von 2011 bis 2019 für die Jugend des FC Chelsea und stammt gebürtig aus Fulda.

Arrey-Mbi soll in der Vorbereitung unter Martin Demichelis und Danny Schwarz in der U19 trainieren. Der in Kaarst aufgewachsene Innenverteidiger stand in England zunächst bei Norwich City unter Vertrag und wechselte im Sommer 2014 zum FC Chelsea.