Eric Maxim Choupo-Moting erklärt nach Wechsel zum FC Bayern: "PSG wollte, dass ich bleibe"

Die vergangenen Wochen waren für Eric Maxim Choupo-Moting äußerst turbulent. Bei Paris Saint-Germain hatte der 31-Jährige beim Champions-League-Finalturnier eine zentrale Rolle, traf gegen Atalanta Bergamo im Viertelfinale kurz vor Schluss zum entscheidenden 2:1 und duellierte sich im Finale als Einwechselspieler mit dem späteren Sieger FC Bayern . Dabei zählte der in Hamburg geborene Deutsch-Kameruner in seiner Zeit bei PSG seit 2018 selten zu den Stammkräften. Er kam zu 31 Liga-Einsätzen, erzielte dabei immerhin sechs Treffer.

Die Phase kurz vor seinem Abschied aus der französischen Hauptstadt bleibt Choupo-Moting aber in Erinnerung. "Das war jetzt furios noch einmal die letzten Monate, vor allem die Final-8-Phase mit Paris Saint-Germain", erklärte er am Montag auf SPORTBUZZER-Nachfrage bei der Pressekonferenz anlässlich seiner Vorstellung. Denn nun spielt Choupo-Moting durchaus überraschend selbst beim Triple-Sieger in München.