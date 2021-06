Bericht: Choupo-Moting verlängert beim FC Bayern – Neuer Vertrag bis 2023

Mit Robert Lewandowski ist der FC Bayern gut besetzt. Doch in der Hinterhand hatten die Münchener in der vergangenen Saison einen weiteren Stoßstürmer, auf den sie sich verlassen konnten: Eric Maxim Choupo-Moting war immer da, wenn Lewandowski einmal ausfiel oder eine Pause brauchte. Nun wollen die Münchener den auslaufenden Vertrag des Deutsch-Kameruners wohl verlängern . Und wie Sport1 berichtet, soll Choupo-Moting nicht nur ein weiteres Jahr beim Rekordmeister bleiben. Stattdessen soll er offenbar bis Sommer 2023 unterschreiben.

Nagelsmann offenbar Fan von Choupo-Moting

Es wäre das erste Mal in der Karriere von Choupo-Moting, dass der 1,91-Meter-Mann einen auslaufenden Vertrag verlängert. Bisher ist er nie länger als drei Jahre bei einem Klub geblieben und hat seine Vereine nach Vertragsende immer ablösefrei verlassen. Zuletzt wechselte der gebürtige Hamburger im Sommer 2020 von Paris Saint-Germain nach München. Zuvor hatte er in England für Stoke City und in der Bundesliga für Schalke, Mainz, Nürnberg und den Hamburger SV gespielt.