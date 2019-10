Bericht: Tottenham-Star Christian Eriksen kann sich Wechsel zum FC Bayern vorstellen

Eriksen von Real Madrid und Man United umworben

In der laufenden Saison ist Eriksen bei den Spurs nicht mehr unumstritten, spielte in der Liga erst fünf Mal über 90 Minuten. Beim direkten Aufeinandertreffen des Premier-League-Klubs mit dem FC Bayern in der Champions League am 2. Spieltag der Gruppenphase, das in einer 7:2-Gala des Teams von Trainer Niko Kovac und damit einem bitteren Abend für Tottenham endete, wurde der 90-malige dänischen Auswahlspieler (29 Tore) erst in der 64. Minute beim Stand von 4:2 eingewechselt.