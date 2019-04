Rummenigge: FC Bayern will Werder-Stürmer Claudio Pizarro zurück nach München holen

Der FC Bayern will Claudio Pizarro nach dessen Karriereende zurück nach München holen und den Peruaner in den Verein einbinden. "Wir haben mit Claudio vereinbart, wenn er wirklich mal seine Karriere beendet, wann auch immer das sein wird, dass er dann nach München zurückkehren und bei uns eine Botschafter-Rolle übernehmen kann", sagte Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge dem Internetportal Mein Werder: "Meines Wissens nach hat er hier in München immer noch ein Haus und seine Familie hat sich hier immer sehr wohl gefühlt."

Ein Wiedersehen zwischen Pizarro und dem FC Bayern gibt es schon in den kommenden Tagen - und das gleich zweimal. Werder spielt am Samstag in der Bundesliga in München und empfängt das Team von Trainer Niko Kovac am darauffolgenden Mittwoch im Halbfinale des DFB-Pokals. Vor der Reise zum Auswärtsspiel sagte Pizarro am Dienstag: "Es ist schön für mich, nach München zu kommen. Aber wenn ich reinkomme, ist es vielleicht nicht so schön für sie."