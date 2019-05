Wird Hansi Flick neuer Co-Trainer beim FC Bayern? Verpflichtung würde Kovac-Verbleib bekräftigen

An der Seite von Jogi Löw coachte Hansi Flick die deutsche Nationalmannschaft im Jahr 2014 zum Weltmeistertitel - knapp fünf Jahre später soll nun ein neuer Job her. Einem Bericht des Fachmagazins Kicker zufolge, soll der FC Bayern darüber nachdenken, den 54-Jährigen an der Seite von Niko Kovac zu installieren. Nach Informationen der Bild sei Flick nicht abgeneigt und könnte sich durchaus vorstellen, für den Rekordmeister zu arbeiten.

Flick würde Kovac-Verbleib bekräftigen

Hintergrund der Überlegungen um den ehemaligen Löw-Assistenten ist Peter Hermann. Der Noch-Co-Trainer des FC Bayern wird seine Zeit in München nach dem DFB-Pokalfinale gegen RB Leipzig beenden. Kovac hätte dann nur noch seinen Bruder Robert als Assistenten - ein Neuer muss für die Saison 2019/20 also her.

Zuletzt stand der Cheftrainer beim Deutschen Meister in der Kritik, es war sogar von einem Rausschmiss die Rede, der unabhängig von den Titeln nach der Spielzeit vollzogen werde. Eine Einstellung von Flick würde für den Kroaten sprechen, denn in der Regel bringen neue Trainer ihren eigenen Co mit.