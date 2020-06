Ex-Bayern-Profi Lizarazu rät Tolisso zu Transfer: "Ist vielleicht besser" - Coman "bisschen ängstlich"

Der grandiose Start in den Saison-Endspurt des FC Bayern nach der Corona-Pause ist bislang ohne Zutun von Corentin Tolisso zustande gekommen. Der 25 Jahre alte Franzose wurde im April am Außenknöchel des linken Fußes operiert - und es ist gut möglich, dass er dadurch in dieser Spielzeit gar nicht mehr zum Einsatz kommen kann. Aufgrund weiterer Verletzungen und der großen Konkurrenz im Mittelfeld hat Tolisso in diesem Jahr ohnehin erst 176 Bundesliga-Minuten für den FCB bestritten.