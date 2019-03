FC Bayern: Corentin Tolisso plant Comeback noch in dieser Saison

Wegen eines Kreuzbandrisses konnte Corentin Tolisso (24) in der laufenden Bundesligasaison lediglich zwei Spiele bestreiten. Bereits am 3. Spieltag hatte er sich die schwere Verletzung beim Heimsieg gegen Bayer Leverkusen zugezogen. Nach einer langen Leidenszeit rückt nun sein Comeback näher. "Ich bin mir sicher, dass ich in dieser Saison noch Spiele für Bayern bestreiten werde", verriet der Spieler im Interview mit dem Kicker. Dennoch möchte es der zweikampfstarke Profi im Training nicht überstürzen und demnach "nicht so schnell wie möglich, sondern so fit wie möglich" wieder auf den Rasen zurückkehren.