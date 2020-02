Bericht: FC Bayern München will Weltmeister Corentin Tolisso verkaufen - Hohe Ablöse möglich

Der FC Bayern München will laut eines Berichts der Bild zufolge seinen Mittelfeldspieler Corentin Tolisso zum Saisonende zu verkaufen. Demnach erhoffen sich die Bayern-Bosse um Sportdirektor Hasan Salihamidzic von einem Transfer des französischen Weltmeisters von 2018 eine Millionen-Ablöse, überdies soll Tolisso in München unzufrieden sein. In der laufenden Spielzeit stand der 25-Jährige, auch verletzungsbedingt, nur sechs Mal in der Startelf des FCB.