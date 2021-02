Corona-Fälle beim FC Bayern machen Hasan Salihamidzic ratlos: "Mehr können wir nicht machen"

Die jüngste Häufung von Corona-Fällen unter den Spielern des FC Bayern München lässt Sportvorstand Hasan Salihamidzic offenbar ratlos zurück. "Ich bin kein Mediziner, ich kann nicht sagen, wie es dazu kommt" , sagte der FCB-Boss am Samstag bei Sky. "Aber ich weiß, dass wir uns sehr streng an die Vorgaben halten und jeden Tag im Gespräch mit den Gesundheitsbehörden sind. Mehr können wir nicht tun", meinte Salihamidzic. Man lasse sich jeden Tag auf eine mögliche Infektion mit dem Virus testen.

In den vergangenen zwei Wochen waren mit Offensiv-Star Thomas Müller und Abwehrspieler Benjamin Pavard zwei weitere Bayern-Profis positiv getestet worden. Müller erwischte es gar während des Aufenthalts der Bayern bei der Klub-Weltmeisterschaft in Katar. Der Weltmeister von 2014 musste aufgrund der Quarantäne-Bestimmungen daraufhin isoliert vom Rest der Münchener Delegation zurück nach Deutschland reisen. Aus der Quarantäne heraus meldete sich Müller zweimal in Instagram-Videos zu Wort. Zuletzt hatte er erklärt, "wieder gesund" zu sein, befindet sich aber weiter in häuslicher Isolation. Auch der Franzose Pavard ist nach seinem positiven Test in Quarantäne.