Bayern-Boss Rummenigge über Corona: Darum ist der wirtschaftliche Schaden bei größeren Klubs "schwerwiegender"

Kurz vor Beginn seines letzten Jahres als Vorstandsvorsitzender des FC Bayern blickt Karl-Heinz Rummenigge auf die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie für den Spitzenfußball. Dabei stellt er der Bundesliga im Umgang mit der Krise ein insgesamt gutes Zeugnis aus, betont aber auch, dass die Auswirkungen der finanziellen Einbußen seiner Einschätzung nach die Top-Klubs besonders hart treffen. "Der wirtschaftliche Schaden ist bei den größeren Klubs schwerwiegender, weil sie höhere laufende Kosten haben. Es gibt zum Beispiel noch keine Korrektur in der Gehaltsstruktur bei den Spitzenspielern. Wer ins oberste Regal greift, muss weiterhin in Kauf nehmen, viel auszugeben", erklärt der 65-Jährige in einem Interview mit dem Vereinsmagazin 51.

