Corona-Hilfe für Spanien und Italien: FC Bayern ruft Solidaritäts-Cup ins Leben – Real und Inter dabei

Besondere Initiative in schweren Zeiten: Der FC Bayern München hat gemeinsam mit Real Madrid und Inter Mailand eine Spiel-Serie angekündigt, um die durch das Coronavirus schwer belastete medizinische Infrastruktur in Spanien und Italien finanziell zu unterstützen. Wie der deutsche Rekordmeister am Dienstag bekannt gab, werden die Münchner im kommenden Jahr den sogenannten "Europäischen Solidaritäts-Cup" austragen - mit jeweils einem Spiel in München, Mailand und Madrid.

"Wir haben durch viele Champions-League-Spiele zu vielen Klubs sehr gute Beziehungen aufgebaut, mit einigen haben wir Freundschaft geschlossen", sagte Bayerns Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge. "Wir in Deutschland haben bei allem Leid und allen Problemen vielleicht das Glück, dass sich unser Gesundheitssystem in dieser Krise belastbar zeigt. Auch wir haben allerdings die furchtbaren Bilder aus Italien und Spanien gesehen, beide Länder hat es in Europa mit am härtesten getroffen. Zu beiden Ländern haben wir Deutschen eine ganz besondere Beziehung, Italien zählt wie Spanien zu unseren bevorzugten Urlaubszielen."

Vereine werden in einem Gruppenmodus gegeneinander antreten

In Abhängigkeit vom Spielkalender und besonders davon, wann wieder vor Zuschauern Fußball gespielt werden kann, werden die drei Vereine in einem Gruppenmodus gegeneinander antreten. Die Partie Real gegen Inter wird in Madrid ausgetragen, das Spiel Inter gegen FC Bayern in Mailand. Sportlicher Höhepunkt ist aus deutscher Sicht die Begegnung Bayern gegen Real Madrid, die in der Allianz Arena in München steigt.

