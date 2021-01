Corona-Fälle beim FC Bayern: Javi Martínez und Leon Goretzka in Quarantäne

Javi Martínez und Leon Goretzka fehlen dem FC Bayern vorerst. Die beiden Mittelfeldspieler befinden sich nach einem positive Corona-Test in Quarantäne. "Javi Martínez und Leon Goretzka sind positiv getestet und sind in Quarantäne. Sie werden erst einmal ausfallen. Das ist alles mit dem Gesundheitsamt abgesprochen", erklärte Bayern-Trainer Hansi Flick bei der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr).

Anzeige