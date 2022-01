Bayern im Corona-Sumpf: Sechs Profis positiv, drei offene Verdachtsfälle – Ist das Gladbach-Spiel in Gefahr?

Wie lang wird die Ausfall-Liste beim FC Bayern noch? Seit dem Trainingsauftakt am Montag gibt es mit Manuel Neuer, Kingsley Coman, Corentin Tolisso, Lucas Hernández, Tanguy Nianzou und Omar Richards aktuell sechs bestätigte Corona-Fälle im Profi-Kader des Rekordmeisters. Für drei weitere besteht akuter Verdacht. Zudem sollen mehrere Mitglieder des Trainer- und Betreuer-Teams in Quarantäne sein.

Bei Leroy Sané, Dayot Upamecano und Josip Stanisic sei "die Diagnostik noch nicht abgeschlossen", hieß es seitens der Münchener . Deshalb erschien das Trio laut einem Bild-Bericht am Dienstag noch vor 8 Uhr morgens am Trainingsgelände für einen erneuten PCR-Test, der gegen Dienstagmittag für Klarheit sorgen soll. Das für 11 Uhr angesetzte Training sei demnach auf 14 Uhr verschoben worden, um die endgültigen Ergebnisse von Sané und Co. abzuwarten und dann mit dem maximal verfügbaren Kader trainieren zu können.

Ist Bayerns Rückrunden-Auftakt gegen Gladbach in Gefahr?

Drohen in der Bundesliga tatsächlich Spielabsagen wie es Ende 2021 vermehrt in der Premier League der Fall war? Am Freitag soll Herbstmeister Bayern gegen Borussia Mönchengladbach die Rückrunde eröffnen. So lange ein Klub 15 einsatzberechtigte Akteure (unter ihnen ein Torwart) aufbieten kann, gibt es der Deutschen Fußball Liga zufolge aber keinen Grund für Spielabsagen.