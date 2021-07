Bayern-Präsident Herbert Hainer: Umsatzverlust durch Corona-Pandemie beträgt 150 Millionen Euro

Präsident Herbert Hainer hat einen Einblick in die finanziellen Verluste des FC Bayern durch die Corona-Pandemie gegeben. "Wir haben jetzt etwa eineinhalb Jahre Pandemie", sagte der 67-Jährige am Montag bei der Vorstellung des neuen Vorstandsvorsitzenden Oliver Kahn, der die Nachfolge von Karl-Heinz Rummenigge antritt: "Wir gehen Pi mal Daumen von einem Umsatzverlust von 150 Millionen Euro aus. Wir können relativ gut berechnen, was wir pro Spieltag verlieren. Hinzu kommen der Merchandising-Umsatz, den es nicht in diesem Maße gibt, und Verwertungsrechte."

Anzeige