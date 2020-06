FC Bayern: Coutinho-Berater bekräftigt "Willen, zu bleiben" - Flirt mit der Premier League

Bleibt er beim FC Bayern München - oder muss er den Klub nach dieser Saison doch verlassen? Die Bayern-Zukunft des vom FC Barcelona ausgeliehenen Star-Spielers Philippe Coutinho ist weniger als einen Monat vor dem offiziellen Vertragsende des Brasilianers noch nicht geklärt. Fest steht nun, dass die Bayern Coutinho nicht für die bei der Ausleihe festgeschriebene Ablöse in Höhe von gut 100 Millionen Euro verpflichten werden . Diese Vertragsoption ließ der Rekordmeister nach Aussage von Vorstands-Boss Karl-Heinz Rummenigge verstreichen. "Es ist allein die Entscheidung von Bayern München, ob sie die Leihe verlängern wollen oder nicht", sagte nun Coutinho-Berater Kia Joorabchian Sky Sports in England.

DFB-Direktor Bierhoff für Gehaltsobergrenze: "Die Masse am Mittelmaß ist überbezahlt"

So könne sich die Coutinho-Seite durchaus vorstellen, auch über den Sommer hinaus in München zu bleiben. "Wir haben einen Willen, zu bleiben", führte Joorabchian aus. "Wir hatten bereits einige Gespräche mit den Bayern über die kommende Saison." Ob man den 27-Jährigen für einen geringeren Betrag als die ursprüngliche Vertragsklausel fest verpflichten will, ließ Vorstandschef Rummenige zuletzt allerdings offen. "Jetzt müssen wir erst einmal intern die Kaderplanung abschließen und sehen, ob er weiter eine Rolle bei uns spielen soll oder nicht", sagte er dem Spiegel: