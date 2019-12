Coutinho übt nach Stotterstart beim FC Bayern Selbstkritik: "Ich weiß, dass ich besser spielen soll"

In seinem ersten halben Jahr beim FC Bayern München nimmt Philippe Coutinho eher die Rolle eines Mitläufers ein. Der erhoffte Leistungsträger und Dreh- und Angelpunkt des Rekordmeisters ist der Brasilianer noch nicht, der vor der Saison von Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge und Sportdirektor Hasan Salihamidzic vom FC Barcelona losgeeist worden war . Die Zahlen untermauern das: In seinen ersten 18 Spielen für den Rekordmeister schoss der 27-Jährige drei Tore und bereitete fünf weitere vor. Eine solide Quote - aber keine überzeugende.

Angesichts der Start-Schwierigkeiten nimmt der Brasilianer sich nach dem 1:2 gegen Leverkusen nun in die Pflicht - das verriet Coutinho bei einem Fanclub-Termin nahe Ingolstadt. "Ich weiß, dass ich besser spielen soll, und ich will besser spielen", erklärte der offensive Mittelfeldspieler laut Bild. Coutinho betonte, dass er sich "sehr wohl" in München fühle. In sportlicher Hinsicht ist der ehemalige Liverpool-Profi aber nicht immer erste Wahl, zuletzt kam er etwa gegen Dortmund (4:0) und Leverkusen nur zu Kurzeinsätzen als Joker.