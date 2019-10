Zieht der FC Bayern die Kaufoption für Coutinho? Rummenigge erklärt Transfer-Plan

Bleibt er? Oder bleibt er nicht? Um Star-Zugang Philippe Coutinho ranken sich beim FC Bayern München bereits ähnlich viele Fragezeichen wie um seinen Vorgänger James Rodriguez. Während der Kolumbianer den FCB trotz einer vergleichsweise günstigen Kaufoption wieder verließ und zu Real Madrid zurückkehrte, ist auch bei Coutinho unklar, ob die Münchner den Brasilianer langfristig an sich binden. Im Kicker hat sich Bayerns Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge nun zu den Plänen mit dem eleganten Spielmacher geäußert.

Der FCB-Boss ließ durchblicken, dass die Bayern durchaus zufrieden sind mit den ersten Wochen Coutinhos an der Säbener Straße. "Er hat sich sehr schnell beim FC Bayern eingelebt, er hat keinerlei Star-Allüren" , erklärte Rummenigge. Kurz vor Transferschluss hatte der 64-Jährige Coutinho gemeinsam mit Sportdirektor Hasan Salihamidzic vom FC Barcelona verpflichtet - auf Leihbasis, mit einer Kaufoption in Höhe von 120 Millionen Euro. Aber wird davon überhaupt Gebrauch gemacht?

Rummenigge lässt Zukunft von Coutinho beim FC Bayern offen

Rummenigge will sich da offensichtlich noch nicht in die Karten blicken lassen. "Darüber werden wir entscheiden, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist", sagte der frühere Mittelstürmer über die Neuerwerbung der Münchner und dessen Zukunftsperspektiven. Kein Wunder, die Summe von 120 Millionen Euro wäre mit großem Abstand ein neuer Bundesliga-Rekord. Und selbst für den FCB wäre die Ablöse für Coutinho kein Kleingeld mehr, selbst wenn man am Ende vielleicht weniger nach Barcelona überweisen müsste als bisher angenommen.