FC Bayern: Coutinho nicht in der Startelf gegen Schalke 04 - Kovac: "Werden ihn nicht verheizen"

Neuzugang Philippe Coutinho wird gegen den FC Schalke 04 noch nicht in der Startelf des FC Bayern stehen. "Er ist mit Sicherheit noch nicht auf dem Fitness-Niveau, um von Anfang an oder 90 Minuten zu spielen. Wir müssen ihn aufbauen, er ist erst seit zwei Wochen im Training. Wir wollen ihn suksessive aufbauen. Wir werden ihn nicht verheizen, nur dann kann er seine Fähigkeiten auch zeigen. Er ist aber im Kader", sagte Bayern-Coach Niko Kovac auf der Pressekonferenz am Donnerstag. Jerome Boateng und Fiete Arp werden krankheitsbedingt nicht auf Schalke dabei sein können. Auch Leon Goretzka fällt aufgrund seiner Oberschenkelverletzung weiter aus.

Kovac über Perisic: "Vielleicht auch von Beginn"

Ivan Perisic könnte hingegen sogar auf Schalke bereits in der Startelf stehen. "Ivan ist von der Fitness her sehr viel weiter als Philippe. Er ist sicherlich eine Option, vielleicht auch von Beginn", so Kovac über den kroatischen Neuzugang. Für Barca-Leihgabe Coutinho fand Kovac zudem lobende Worte: "Er ist nicht der Typ, der eine Sonderrolle verlangt. Er ist ein Weltklassefußballer, aber ein sehr, sehr bescheidener junger Mann. Er braucht den Glamour nicht. Er möchte sich integrieren in den Klub und in die Mannschaft. Das macht ihn außerordentlich sympathisch."

Kovac mit Kader zufrieden

Mit der aktuellen Kaderzusammensetzung zeigte sich Kovac zudem zufrieden. "Die Versprechen, die gemacht wurden, wurden gehalten". Trotzdem will er mögliche personelle Veränderungen in der Mannschaft kurz vor Schließung des Transfensters (2. September) nicht gänzlich ausschließen. "Wir haben im Moment einen guten Kader. Es ist aber immer ein schmaler Grad. Wenn Spieler total unzufrieden sind, muss man natürlich abwegen. Ich bin da recht zuversichtlich, dass der Kader jetzt erstmal so bleibt."

Renato Sanches ist genau dieser Spieler, der aufgrund seiner mangelnden Einsatzzeiten Frust schiebt und den Klub gern verlassen möchte. "Ich weiß, wie er fühlt. Ich versuche jeden korrekt zu behandeln. Wir haben bis zum 2.9. noch das Fenster auf. Man kann in diesem Geschäft nie einhunderprozentig sicher sein. Wir werden abwarten, wir legen den Fokus auf das Spiel auf Schalke", so Kovac. Der Kroate verrriet zudem, dass Sanches eine Geldstrafe für ein versäumtes Training nach dem 2:2 im Eröffnungspiel gegen Hertha BSC vom Klub gekommen habe.

Zum Gegner Schalke fand Kovac hingegen nur wenige Worte und will stattdessen auf der aus seiner Sicht guten Leistung gegen Berlin aufbauen. "Wir haben das Spiel gegen Hertha positiv gesehen, nur müssen wir das Ergebnis anders gestalten."

