Kommentar zum FC Bayern: Transfers von Coutinho und Perisic sind ein Plan ohne Risiko

Leihen mit Option ist der neueste Schrei

Das Leihen mit Option auf einen späteren Kauf ist der neueste Schrei im internationalen Fußball, da lassen sich die Millionen besser, weil termingerechter, von A nach B schieben – schönes Financial Bankplay. Mitmachen lohnt sich. Doch was beabsichtigen die Bayern mit ihren Leiharbeitern, die – rechnet man die Zeit bis zum Sehnsuchtsziel Champions-League-Finale am 30. Mai 2020 – lediglich neuneinhalb Monate helfen können? Ist das Flickschusterei am Kader oder steckt ein tieferer Gedanke dahinter? Ich denke eher letzteres.