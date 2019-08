Nach Coutinho-Transfer: So beurteilt Thomas Müller seine neue Rolle beim FC Bayern

Der 29-Jährige nimmt die neue Rolle gelassen. Kein Problem habe er mit dem Transfer von Coutinho , sagte Müller der Sport Bild. "Wir sind dazu da, dass wir die Spiele gewinnen. Und mit 12, 13 Spielern wird das schwierig." Man werde sehen, "wie wir in den nächsten Wochen spielen."

Thomas Müller will seinen Job beim FC Bayern "weiter machen"

Trotz der drohenden Degradierung durch den neuen Top-Star zeigt Müller sich selbstbewusst. Er will um seinen Platz im offensiven Mittelfeld der Bayern kämpfen. "Ich denke, dass meine Wichtigkeit auch intern bekannt ist", sagte Müller. "Ich werde weiter meinen Job machen." Wie seine Perspektive an der Säbener Straße aussieht, werde man "in der Zukunft sehen", betonte der WM-Torschützenkönig von 2010.