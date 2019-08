Offiziell: FC Bayern will Philippe Coutinho vom FC Barcelona verpflichten

FC Bayern: Klub-Sprecher vom FC Barcelona bestätigt Transfer-Interesse

Ein Klubsprecher des FC Barcelona hat das Bayern-Interesse an Philippe Coutinho inzwischen gegenüber der Süddeutschen Zeitung bestätigt. Und bei Spox sagte der Sprecher: "Es gibt Interesse vonseiten der Bayern, aber keine Einigung." Demnach sei noch unklar, ob die Münchner dieses Interesse weiterverfolgen. Laut Mundo Deportivo wurde am Dienstag eine erste Offerte der Münchner über eine Leihe des Brasilianers abgelehnt.

Coutinho war im Winter 2018 für 145 Millionen Euro vom FC Liverpool nach Barcelona gewechselt. Er erreichte in der spanischen La Liga jedoch nur unregelmäßig die Form, die ihn in England zum Superstar gemacht hatte. Sein Vertrag bei Barca läuft noch bis Sommer 2023. Die Katalanen hatten zuletzt bereits die Bereitschaft signalisiert, ihren Star-Spieler ziehen zu lassen. In der vergangenen Saison war Coutinho zu 54 Pflichtspieleinsätzen gekommen. Dabei gelangen ihm elf Tore und fünf Vorlagen.