FC Bayern: Salihamidzic bestätigt Coutinho-Transfer - "Sehr glücklich, dass wir ihn holen werden"

FC Bayern: Salihamidzic und Rummenigge verhandelten mit Coutinho in Barcelona

Salihamidzic bestätigte, dass er gemeinsam mit Karl-Heinz Rummenigge in der vergangenen Woche in Barcelona war, um den Transfer des Ex-Liverpool-Stars zu finalisieren. Vor dem Spiel gegen Hertha hatten verschiedene brasilianische und spanische Medien den Transfer unter Berufung auf einen Klubsprecher von Barca vermeldet. Klubdirektor Guillermo Amor äußerte sich am Rande des Eröffnungsspiels von Barcelona in der spanischen Liga - und erklärte, dass eine grundsätzliche Einigung mit dem FC Bayern bestehe.