"Richtige Mentalität": Großes Lob von Bayern-Trainer Flick für Cuisance – keine Leihe bei Thiago-Abgang?

Beim 4:0 des FC Bayern München in Wolfsburg zum Saisonabschluss gab es auf Seiten des neuen und alten deutschen Meisters einen unerwarteten Spieler des Spiels: Youngster Michael Cuisance, der im Saisonfinale zum ersten Mal im Bayern-Dress über 90 Minuten auf dem Platz stand. Mit einem sehenswerten Schlenzer traf er zum 2:0, den Elfmeter zum 3:0 holte er ebenfalls heraus. Von Bayern-Trainer Hansi Flick gab es nach der Partie folglich großes Lob: "Ich glaube wir können glücklich sein, dass Micha ein tolles Spiel gemacht hat, dass er auch ein tolles Tor geschossen hat. Dass er uns auch ein bisschen mehr Sicherheit im Spiel gegeben hat", sagte Flick.

Cuisance und Bayern: Erstes Jahr von Schwierigkeiten geprägt

Dabei hatte der junge Franzose beim Rekordmeister nach seinem Wechsel aus Gladbach im vergangenen Sommer noch Startschwierigkeiten. Bei den Profis ließ der Durchbruch auf sich warten, Einsätze bekam er vor allem in der 3. Liga. Vor der Corona-Pause kam er in der Bundesliga nur zu zwei Kurzeinsätzen, plagte sich zudem mit Sprunggelenksproblemen. Doch zuletzt kam er immer mehr zum Zug, sammelte mehrere Kurzeinsätze - und nun sein Debüt über 90 Minuten. "Dass er ein klasse Fußballer ist, hat er schon immer bewiesen. Jetzt geht er mit der notwendigen Mentalität heran, die man auch braucht" , erklärte Flick.

Ungewisse Thiago-Zukunft könnte für Cuisance in München zur Perspektive werden

Dass Cuisance in den letzten neun Liga-Spielen sechs Mal bei den Profis ran durfte, hing auch damit zusammen, dass Mittelfeld-Motor Thiago länger ausfiel. Um den spanischen Routinier murrt es in München derzeit. Thiagos Vertrag läuft nach der nächsten Saison aus - noch steht auf der Kippe, ob er verlängert. Sollte er sich dagegen entscheiden, würde der FCB aller Voraussicht nach versuchen, ihn in diesem Sommer zu verkaufen, um noch eine Ablöse zu bekommen.