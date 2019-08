Bericht: FC Bayern schnappt sich Gladbach-Talent Cuisance - Wechsel unmittelbar vor Abschluss

Der FC Bayern München steht unmittelbar vor dem fünften Transfer des Sommers: Nach Informationen von TV-Sender Sky ist der Rekordmeister kurz davor, den Wechsel von Mittelfeld-Talent Michael Cuisance von Borussia Mönchengladbach zu fixieren. Der Franzose wurde in den letzten Tagen immer intensiver mit dem FCB in Verbindung gebracht - nun sollen nur noch Details einem Transfer aus Gladbach nach München im Wege stehen.

Am Donnerstag hatte Gladbachs Sportdirektor Max Eberl, selbst ein früherer Münchner, sich über den Youngster und dessen Berater öffentlich beklagt. Nach einer guten Vorbereitung hatte der in Straßburg geborene Mittelfeldspieler einen Stammplatz unter Neu-Trainer Marco Rose gefordert. Eberl: "Es ist überraschend für mich, dass die Unzufriedenheit so groß ist bei einem 19-Jährigen, dass er eine Stammplatz-Garantie fordert, die kein Spieler bei uns hat." Die Konsequenz, die Cuisance aus dieser Absage zieht: ein Transfer zum FC Bayern.