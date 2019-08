Bericht: FC Bayern scheitert mit Angebot für U21-Europameister Dani Olmo - Zagreb kämpft um Talent

Daniel Pranjic, Massimo Oddo, Jens Jeremies: Was wurde aus den ehemaligen Spielern vom FC Bayern? Der SPORTBUZZER zeigt 50 Ex-Profis der Münchner – und was sie jetzt machen. ©

Berater von Dani Olmo schwärmt vom FC Bayern: "Ein großartiger Verein"

Olmos Berater hatte sich zuletzt offensiv über einen möglichen Transfer zum FC Bayern geäußert. "Die Bayern haben die besten Scouts der Welt. Wenn bei einem solchen Verein also Interesse besteht, ist alles klar", erklärte Andy Bara bereits Mitte Juli bei Sportske Novosti. "Außerdem kann der FC Bayern die Ablösesumme bedienen, die Dinamo Zagreb aufruft. Es ist ein großartiger Verein und es gibt keinen Spieler auf der Welt, der nicht für einen solchen spielen will."

Dinamo Zagreb will Vertrag von Dani Olmo verlängern - hohe Ausstiegsklausel

Offenbar bleiben die Chancen Bayerns auf eine Verpflichtung Olmos trotz der Absage intakt. Laut Sportske Novosti will Zagreb mit Olmo zunächst in die Champions-League-Qualifikation gehen. Gelingt mit Unterstützung des jungen Spaniers der Sprung in die Gruppenphase, dann winken Zusatzeinnahmen in Höhe von 15 Millionen Euro. So könnte Zagreb sich einen Abgang Olmos finanziell erlauben.