Rafinha, Mandzukic, Robben & Co.: Das wurde aus den Triple-Helden des FC Bayern von 2013

Es ist die Messlatte in jeder Saison des FC Bayern: Das Triple aus deutscher Meisterschaft, DFB-Pokalsieg und Champions-League-Triumph, das der Klub 2013 unter Jupp Heynckes gewann. Sieben Jahre später – beim wegen der Corona-Pandemie abgespeckten Final-Turnier – sind die Münchener nun nur einen Schritt davon entfernt, diesen Erfolg wiederholen. Die Vorarbeit in Meisterschaft und Pokal ist geleistet, jetzt braucht es im Königsklassen-Endspiel am Sonntag (21.00 Uhr, ZDF, DAZN und Sky) noch einen Sieg gegen Paris St. Germain und die diesjährige Trophäensammlung ist komplett. Für fünf Spieler, die schon 2013 im Kader standen, wäre es die zweite perfekte Saison der Karriere.